Россихина Пелагея Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россихина Пелагея Агафоновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Россихин Федор Савельевич

Отец ребёнка: Россихин Савелий Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Россихин Никон Савельевич

Отец ребёнка: Россихин Савелий Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россихин Савелий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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