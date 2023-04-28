Россихина Пелагея Агафоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Россихин Федор Савельевич
Отец ребёнка: Россихин Савелий Ефимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Россихин Никон Савельевич
Отец ребёнка: Россихин Савелий Ефимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно