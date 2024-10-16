Зеркаль Василий Власиевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеркаль Евгения
Рождение ребёнка
1816
Сын: Зеркаль Даниил Васильевич
Мать ребёнка: Зеркаль Евгения
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Зеркаль Евгения
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Зеркаль Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Зеркаль Евгения
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Зеркаль Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Зеркаль Евгения
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Зеркаль Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Зеркаль Евгения
Рождение ребёнка
1830
Сын: Зеркаль Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Зеркаль Евгения
Смерть
После 1836