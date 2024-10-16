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Зеркаль Василий Власиевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Зеркаль Власий Филиппович

Мать: Зеркаль (Брухно) Марфа Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеркаль Евгения

Рождение ребёнка
1816

Сын: Зеркаль Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Зеркаль Евгения

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Зеркаль Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зеркаль Евгения

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Зеркаль Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Зеркаль Евгения

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Зеркаль Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Зеркаль Евгения

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Зеркаль Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Зеркаль Евгения

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Зеркаль Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Зеркаль Евгения

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1836
Покровское, Чернігівська область

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