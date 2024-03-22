Зеркаль Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеркаль Владимир Васильевич

Зеркаль Владимир Васильевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Зеркаль Василий Власиевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Зеркаль Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Зеркаль Евдокия Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Товстыга Харитина Владимировна

Мать ребёнка: Зеркаль Евдокия Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеркаль Евдокия Филипповна

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close