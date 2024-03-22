Зеркаль Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Зеркаль Василий Власиевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Зеркаль Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Зеркаль Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Товстыга Харитина Владимировна
Мать ребёнка: Зеркаль Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858