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Зеркаль Власий

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Велентей Стефанида Власовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Зеркаль Афанасий Власиевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеркаль Василий Власиевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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