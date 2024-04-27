Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти12.03.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Велентей Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Велентей Евфросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Велентей Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Велентей Самсон Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Велентей Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич
Похороны
14.03.1875
Смерть
12.03.1875 ст.