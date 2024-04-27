Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1790

Дата смерти

12.03.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Зеркаль Власий Филиппович

Мать: Зеркаль (Брухно) Марфа Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Велентей Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Велентей Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Велентей Евфросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Велентей Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Велентей Самсон Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Велентей Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Дмитриевич

Покровское, Чернігівська область
Похороны
14.03.1875
Покровское, Чернігівська область
Смерть
12.03.1875 ст.
Покровское, Чернігівська область

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