Велентей Дмитрий Дмитриевич 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Велентей Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Велентей Дмитрий Иванович

Мать: Велентей (Олиференко) Анна Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Велентей Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Велентей Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Велентей Евфросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Велентей Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Велентей Самсон Дмитриевич

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Велентей Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна

Покровское, Чернігівська область
Поручитель
18.10.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Велентей Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Павловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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