Велентей Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велентей Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Велентей Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Велентей Евфросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Велентей Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Велентей Самсон Дмитриевич
Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Велентей Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Велентей (Зеркаль) Стефанида Власовна
Поручитель
18.10.1836 ст.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Велентей Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Павловна
Смерть
После 1858