Велентей (Олиференко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей (Олиференко) Анна Ивановна

Велентей (Олиференко) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
16.02.1785 ст.

Муж: Велентей Дмитрий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1788 ст.

Сын: Велентей Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Степаненко Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Велентей Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Солтан Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1802 ст.

Сын: Велентей Емельян Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Велентей Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close