Велентей (Олиференко) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Бракосочетание
16.02.1785 ст.
Рождение ребёнка
09.10.1788 ст.
Сын: Велентей Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Степаненко Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Велентей Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Солтан Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1802 ст.
Сын: Велентей Емельян Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Велентей Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно