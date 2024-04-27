Зеркаль (Брухно) Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Брухно Василий Трофимович
Мать: Брухно Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Москаленко Параскева Власовна
Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Велентей Стефанида Власовна
Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Зеркаль Василий Власиевич
Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Зеркаль Афанасий Власиевич
Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович
Рождение ребёнка
16.03.1807 ст.
Дочь: Зеркаль Ульяна Власовна
Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биндюк Васса Власовна
Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1830