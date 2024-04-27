Зеркаль (Брухно) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеркаль (Брухно) Марфа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Брухно Василий Трофимович

Мать: Брухно Анна Иоакимовна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Москаленко Параскева Власовна

Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Велентей Стефанида Власовна

Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Зеркаль Василий Власиевич

Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Зеркаль Афанасий Власиевич

Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1807 ст.

Дочь: Зеркаль Ульяна Власовна

Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Биндюк Васса Власовна

Отец ребёнка: Зеркаль Власий Филиппович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеркаль Власий Филиппович

Смерть
После 1830
Покровское, Чернігівська область
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