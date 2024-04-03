Брухно Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Брухно Трофим
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Зеркаль Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Солтан Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Брухно Евфросинья Васильевна
Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Брухно Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Брухно Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна
Восприемник
13.09.1785 ст.
Карп Михайлович Степаненко
Смерть
После 1797