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Брухно Василий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Брухно Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Зеркаль Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Солтан Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Брухно Евфросинья Васильевна

Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Брухно Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Брухно Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Брухно Анна Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
13.09.1785 ст.
Покровское, Чернігівська область
Карп Михайлович Степаненко
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область
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