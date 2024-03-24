Брухно Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Брухно Василий Трофимович
Мать: Брухно Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Брухно Агафья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Брухно Иоаким Григорьевич
Мать ребёнка: Брухно Агафья
Рождение ребёнка
08.09.1807 ст.
Мать ребёнка: Брухно Агафья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Брухно Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Брухно Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брухно Агафья
Смерть
1851