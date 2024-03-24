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Брухно Григорий Васильевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Брухно Василий Трофимович

Мать: Брухно Анна Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Брухно Денис Григорьевич

Мать ребёнка: Брухно Агафья

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Брухно Иоаким Григорьевич

Мать ребёнка: Брухно Агафья

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1807 ст.

Сын: Брухно Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Брухно Агафья

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Брухно Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Брухно Агафья

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брухно Агафья

Смерть
1851
Покровское, Чернігівська область
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