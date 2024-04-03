Брухно Анна Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрухно Анна Иоакимовна

Брухно Анна Иоакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Зеркаль Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Солтан Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Брухно Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Брухно Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Брухно Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close