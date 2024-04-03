Брухно Анна Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Зеркаль Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Солтан Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Брухно Евфросинья Васильевна
Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Брухно Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Брухно Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Брухно Василий Трофимович
Смерть
После 1797