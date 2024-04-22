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Зеркаль Иван Васильевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1817

Дата смерти

23.04.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Зеркаль Василий Власиевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
18.10.1836 ст.

Жена: Зеркаль Анна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Казаки Василий Власиевич Зеркаль, Дмитрий Дмитриевич Велентей, Афанасий Власиевич Зеркаль, Андрей Ефимович Велентей, Иосиф Григорьевич Велентей, Степан Тимофеевич Шалудько
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Зеркаль Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Зеркаль Анна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Зеркаль Александр Иванович

Мать ребёнка: Зеркаль Анна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трух Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Зеркаль Анна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
23.04.1875 ст.
Покровское, Чернігівська область
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