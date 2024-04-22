Зеркаль Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти23.04.1875 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Зеркаль Василий Власиевич
Бракосочетание
18.10.1836 ст.
Жена: Зеркаль Анна Ефимовна
Казаки Василий Власиевич Зеркаль, Дмитрий Дмитриевич Велентей, Афанасий Власиевич Зеркаль, Андрей Ефимович Велентей, Иосиф Григорьевич Велентей, Степан Тимофеевич Шалудько
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Зеркаль Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Зеркаль Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Зеркаль Александр Иванович
Мать ребёнка: Зеркаль Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трух Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Зеркаль Анна Ефимовна
Смерть
23.04.1875 ст.