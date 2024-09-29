Зеркаль (Велентей) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеркаль (Велентей) Анна Ефимовна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1854

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Велентей Ефим Григорьевич

Мать: Велентей Наталья Прокопьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трух (Зеркаль) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Зеркаль Иван Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
18.10.1836 ст.

Муж: Зеркаль Иван Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Казаки Василий Власиевич Зеркаль, Дмитрий Дмитриевич Велентей, Афанасий Власиевич Зеркаль, Андрей Ефимович Велентей, Иосиф Григорьевич Велентей, Степан Тимофеевич Шалудько
Восприемник
21.11.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Екатерина Андреевна Велентей
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Зеркаль Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Зеркаль Иван Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Зеркаль Александр Иванович

Отец ребёнка: Зеркаль Иван Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1854

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