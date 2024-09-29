Зеркаль (Велентей) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трух (Зеркаль) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Зеркаль Иван Васильевич
Бракосочетание
18.10.1836 ст.
Казаки Василий Власиевич Зеркаль, Дмитрий Дмитриевич Велентей, Афанасий Власиевич Зеркаль, Андрей Ефимович Велентей, Иосиф Григорьевич Велентей, Степан Тимофеевич Шалудько
Восприемник
21.11.1836 ст.
Екатерина Андреевна Велентей
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Зеркаль Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Зеркаль Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Зеркаль Александр Иванович
Отец ребёнка: Зеркаль Иван Васильевич
Смерть
После 1854