Лисник (Назар) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисник (Назар) Вера Федоровна

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Место рождения

Самашканы, Шолданештский район

Дата рождения

01.09.1911

Дата смерти

21.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911

Отец: Назар Федор

Мать: не указана

Самашканы, Шолданештский район
Рождение ребёнка
15.03.1954

Дочь: Колотиевская Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Лисник Иван Андреевич

Распопены, Шолданештский район
Бракосочетание
13.02.1991

Муж: Лисник Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куденко Вероника Ивановна

Отец ребёнка: Лисник Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисник Иван Иванович

Отец ребёнка: Лисник Иван Андреевич

Смерть
21.01.1994
Камышевка, Орловский муниципальный район, Ростовская область
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