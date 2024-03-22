Лисник (Назар) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1911
Дата смерти21.01.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911
Отец: Назар Федор
Рождение ребёнка
15.03.1954
Дочь: Колотиевская Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Лисник Иван Андреевич
Распопены, Шолданештский район
Бракосочетание
13.02.1991
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куденко Вероника Ивановна
Отец ребёнка: Лисник Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисник Иван Иванович
Отец ребёнка: Лисник Иван Андреевич
Смерть
21.01.1994
Камышевка, Орловский муниципальный район, Ростовская область