Колотиевская (Лисник) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотиевская (Лисник) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисник Иван Андреевич

Мать: Лисник Вера Федоровна

Рождение ребёнка
23.07.1975

Дочь: Антоненко Наталья Павловна

Отец ребёнка: Колотиевский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Орлов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гранкина Людмила Павловна

Отец ребёнка: Колотиевский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Орлов Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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