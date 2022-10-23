Колотиевская (Лисник) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисник Иван Андреевич
Мать: Лисник Вера Федоровна
Рождение ребёнка
23.07.1975
Дочь: Антоненко Наталья Павловна
Отец ребёнка: Колотиевский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Орлов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гранкина Людмила Павловна
Отец ребёнка: Колотиевский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Орлов Виктор Михайлович
Смерть
Неизвестно