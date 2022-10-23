Колотиевский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Задорожный Иван Андреевич
Мать: Монанко Мария
Рождение ребёнка
23.07.1975
Дочь: Антоненко Наталья Павловна
Мать ребёнка: Колотиевская Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гранкина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Колотиевская Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно