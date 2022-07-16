Задорожный Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задорожный Андрей Матвеевич

Мать: Задорожная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотиевский Павел Иванович

Мать ребёнка: Монанко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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