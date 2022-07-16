Задорожный Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Задорожный Андрей Матвеевич
Мать: Задорожная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотиевский Павел Иванович
Мать ребёнка: Монанко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно