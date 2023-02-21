Задорожная Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Иван Андреевич

Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожный Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожная Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожная Нина Андреевна

Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожная Мария Андреевна

Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Василий Андреевич

Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич

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