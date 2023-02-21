Задорожная Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Иван Андреевич
Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожная Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожная Нина Андреевна
Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожная Мария Андреевна
Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Василий Андреевич
Отец ребёнка: Задорожный Андрей Матвеевич