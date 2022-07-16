Задорожный Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Андрей Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задорожный Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Иван Андреевич

Мать ребёнка: Задорожная Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Задорожная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожная Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Задорожная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Задорожная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожная Нина Андреевна

Мать ребёнка: Задорожная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Задорожная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожная Мария Андреевна

Мать ребёнка: Задорожная Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Василий Андреевич

Мать ребёнка: Задорожная Анна

Смерть
Неизвестно
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