Задорожный Андрей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Задорожный Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Иван Андреевич
Мать ребёнка: Задорожная Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задорожная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Задорожная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожная Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Задорожная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Задорожная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожная Нина Андреевна
Мать ребёнка: Задорожная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Задорожная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожная Мария Андреевна
Мать ребёнка: Задорожная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Василий Андреевич
Мать ребёнка: Задорожная Анна
Смерть
Неизвестно