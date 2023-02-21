Задорожный Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Задорожный Андрей Матвеевич
Мать: Задорожная Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: не указана