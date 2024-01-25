Задорожная Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Задорожный Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брауэр Наталья

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожный Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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