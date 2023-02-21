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Лисник Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лисник Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куденко Вероника Ивановна

Мать ребёнка: Лисник Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисник Иван Иванович

Мать ребёнка: Лисник Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колотиевская Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Лисник Вера Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисник Вера Федоровна

Смерть
Неизвестно
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