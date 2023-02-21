Лисник Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лисник Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куденко Вероника Ивановна
Мать ребёнка: Лисник Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисник Иван Иванович
Мать ребёнка: Лисник Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колотиевская Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Лисник Вера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисник Вера Федоровна
Смерть
Неизвестно