Куденко (Лисник) Вероника Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисник Иван Андреевич
Мать: Лисник Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисник Юрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова Елена Александровна
Отец ребёнка: Куденко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куденко Александр Александрович
Отец ребёнка: Куденко Александр
Смерть
Неизвестно