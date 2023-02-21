Лисник Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисник Иван Андреевич
Мать: Лисник Вера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисник Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лисник Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лисник Мария
Смерть
Неизвестно