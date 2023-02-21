Лисник Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисник Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисник Иван Андреевич

Мать: Лисник Вера Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисник Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лисник Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисник Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лисник Мария

Смерть
Неизвестно
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