Орлов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Колотиевская Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Колотиевская Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно