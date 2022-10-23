Орлов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Колотиевская Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Колотиевская Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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