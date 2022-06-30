Яблонский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения10.05.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1821 ст.
Сын дьячка Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
15.06.1846 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 3 разряда.
Работа или профессия
12.12.1846 ст.
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во диакона к Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно