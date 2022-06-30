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Яблонский Алексей Иванович

Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.05.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1821 ст.

Отец: Яблонский Иван Васильевич

Мать: Яблонская Авдотья Ильинична

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблонская Хиония Михайловна

Образование
15.06.1846 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 3 разряда.
Работа или профессия
12.12.1846 ст.
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во диакона к Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно

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