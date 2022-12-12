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Яблонская Авдотья Ильинична

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Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1817 ст.

Сын: Яблонский Александр Иванович

Отец ребёнка: Яблонский Иван Васильевич

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Означенной нашей церкви у приходского дьячка Ивана Васильева от жены его Авдотьи родился сын Александр. Восприемником был приходской дьячок Дмитрий Духовников
Рождение ребёнка
10.05.1821 ст.

Сын: Яблонский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Яблонский Иван Васильевич

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Означенной церкви у дьячка Ивана Васильева от жены его Афдотьи Ильины родился сын Алексей. Восприемником был означенной церкви священник Василий Кубенский.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Яблонская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Яблонский Иван Васильевич

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Яблонский Викентий Иванович

Отец ребёнка: Яблонский Иван Васильевич

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблонский Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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