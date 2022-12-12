Яблонская Авдотья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1817 ст.
Сын: Яблонский Александр Иванович
Отец ребёнка: Яблонский Иван Васильевич
Означенной нашей церкви у приходского дьячка Ивана Васильева от жены его Авдотьи родился сын Александр. Восприемником был приходской дьячок Дмитрий Духовников
Рождение ребёнка
10.05.1821 ст.
Сын: Яблонский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Яблонский Иван Васильевич
Означенной церкви у дьячка Ивана Васильева от жены его Афдотьи Ильины родился сын Алексей. Восприемником был означенной церкви священник Василий Кубенский.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Яблонская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Яблонский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Яблонский Викентий Иванович
Отец ребёнка: Яблонский Иван Васильевич
Сын дьячка Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно