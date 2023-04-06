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Яблонский Викентий Иванович

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Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Яблонский Иван Васильевич

Мать: Яблонская Авдотья Ильинична

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1853
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
По исключении из высшего отделения уездного училища определен штатным пономарем к Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Яблонская Аполлинария Викентьевна

Мать ребёнка: не указана

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1859

Жена: Яблонская Аполлинария Викторовна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Викентий - вторым браком.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Яблонский Александр Викентьевич

Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Яблонский Павел Викентьевич

Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Яблонский Анатолий Викентьевич

Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кудрякова Мария Викентьевна

Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Яблонская Людмила Викентьевна

Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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