Яблонский Викентий Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Сын дьячка Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1853
По исключении из высшего отделения уездного училища определен штатным пономарем к Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Яблонская Аполлинария Викентьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1859
Викентий - вторым браком.
Рождение ребёнка
1860
Сын: Яблонский Александр Викентьевич
Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Яблонский Павел Викентьевич
Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Яблонский Анатолий Викентьевич
Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кудрякова Мария Викентьевна
Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Яблонская Людмила Викентьевна
Мать ребёнка: Яблонская Аполлинария Викторовна
Смерть
Неизвестно