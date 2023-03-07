Яблонский Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Яблонский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1817 ст.
Сын: Яблонский Александр Иванович
Мать ребёнка: Яблонская Авдотья Ильинична
Означенной нашей церкви у приходского дьячка Ивана Васильева от жены его Авдотьи родился сын Александр. Восприемником был приходской дьячок Дмитрий Духовников
Рождение ребёнка
10.05.1821 ст.
Сын: Яблонский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Яблонская Авдотья Ильинична
Означенной церкви у дьячка Ивана Васильева от жены его Афдотьи Ильины родился сын Алексей. Восприемником был означенной церкви священник Василий Кубенский.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Яблонская Миропия Ивановна
Мать ребёнка: Яблонская Авдотья Ильинична
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Яблонская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Яблонская Авдотья Ильинична
Рождение ребёнка
1835
Сын: Яблонский Викентий Иванович
Мать ребёнка: Яблонская Авдотья Ильинична
Сын дьячка Михаило-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
До 1854
Дьячок Михаило-Архангельской Богтюгской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 1854
За штатом.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно