Числов - малый Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧислов - малый Василий Дмитриевич

Числов - малый Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Мать: Числова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Числов - малый Алексей Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Числов - малый Степан Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1809

Сын: Числов - малый Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Числова - малый) Ографена Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Числова - малый) Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Числова - малый) Орина Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1819

Сын: Числов - малый Виссарион Васильевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.