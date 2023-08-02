Числов - малый Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1806
Сын: Числов - малый Алексей Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Числов - малый Степан Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Числов - малый Иван Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Числова - малый) Ографена Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Числова - малый) Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Числова - малый) Орина Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Сын: Числов - малый Виссарион Васильевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно