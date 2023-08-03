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Числов - малый Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Числов - Малый Василий Дмитриевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Неонила Алексеевна

Мать ребёнка: Числова Авдотья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Епистимья Алексеевна

Мать ребёнка: Числова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Числова Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
В рекрутах с 1830 года
Смерть
Неизвестно