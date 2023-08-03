Числов - малый Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Числов - Малый Василий Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Неонила Алексеевна
Мать ребёнка: Числова Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Епистимья Алексеевна
Мать ребёнка: Числова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Числова Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
В рекрутах с 1830 года
Смерть
Неизвестно