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Числова Анисья Яковлевна

Место рождения

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772

Сын: Числов - Большой Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Числов - Малый Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Кузьминична близнец Ульяны

Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ульяна Кузьминична близнец Анны

Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Числов Никифор Кузьмич

Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Числов Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Числов Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Оксинья Кузьминична

Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Числов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Смерть
Неизвестно