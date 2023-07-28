Числова Анисья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Числов - Большой Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Числов - Малый Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Кузьминична близнец Ульяны
Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ульяна Кузьминична близнец Анны
Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Числов Илья Кузьмич
Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Оксинья Кузьминична
Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно