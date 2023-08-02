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Числов - малый Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Числов - малый Василий Дмитриевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Числова Елена

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Числова) Агафья Степановна

Мать ребёнка: Числова Елена

Рождение ребёнка
1832

Сын: Числов Максим Степанович

Мать ребёнка: Числова Елена

Рождение ребёнка
1834

Сын: Числов Василей Степанович

Мать ребёнка: Числова Елена

Смерть
Неизвестно

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