Числова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Числова) Агафья Степановна
Отец ребёнка: Числов - малый Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Числов - малый Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Числов Василей Степанович
Отец ребёнка: Числов - малый Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно