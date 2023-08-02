Числова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Числов - малый Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Числова) Агафья Степановна

Отец ребёнка: Числов - малый Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Числов Максим Степанович

Отец ребёнка: Числов - малый Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Числов Василей Степанович

Отец ребёнка: Числов - малый Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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