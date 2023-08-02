Числов - малый Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧислов - малый Иван Васильевич

Числов - малый Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Числов - малый Василий Дмитриевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Числова Евгения

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Числова) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Числова Евгения

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.