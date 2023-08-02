Числов - малый Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Числов - малый Василий Дмитриевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Числова Евгения
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Числова) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Числова Евгения
Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно