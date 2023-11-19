Иорданская (Бедрина) Евгения
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иорданский Николай
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Преображенская (Иорданская) Наталья
Отец ребёнка: Иорданский Николай
Рождение ребёнка
1938
Сын: Иорданский Николай
Отец ребёнка: Иорданский Николай
Смерть
1986