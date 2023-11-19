Иорданская (Бедрина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Бедрина) Евгения

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский Николай

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Преображенская (Иорданская) Наталья

Отец ребёнка: Иорданский Николай

Рождение ребёнка
1938

Сын: Иорданский Николай

Отец ребёнка: Иорданский Николай

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва

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