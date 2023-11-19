Преображенская (Иорданская) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская (Иорданская) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Иорданский Николай

Мать: Иорданская (Бедрина) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Борис

Рождение ребёнка
27.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Преображенский Борис

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1996

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