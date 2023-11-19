Преображенская (Иорданская) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Иорданский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Преображенский Борис
Рождение ребёнка
27.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Преображенский Борис
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1996