Иорданский Николай
Место рождения
Дата рождения18.01.1900
Дата смерти10.11.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Преображенская (Иорданская) Наталья
Мать ребёнка: Иорданская (Бедрина) Евгения
Рождение ребёнка
1938
Сын: Иорданский Николай
Мать ребёнка: Иорданская (Бедрина) Евгения
Смерть
10.11.1940
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно