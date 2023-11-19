Иорданский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИорданский Николай

Иорданский Николай

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

18.01.1900

Дата смерти

10.11.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1900

Отец: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Мать: Иорданская (Северова) Пелагея

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иорданская (Бедрина) Евгения

Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Преображенская (Иорданская) Наталья

Мать ребёнка: Иорданская (Бедрина) Евгения

Рождение ребёнка
1938

Сын: Иорданский Николай

Мать ребёнка: Иорданская (Бедрина) Евгения

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.11.1940
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.