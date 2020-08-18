Иорданский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданский Николай

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1938

Дата смерти

18.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Иорданский Николай

Мать: Иорданская (Бедрина) Евгения

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.08.2020
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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