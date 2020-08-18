Иорданский Николай
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти18.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Иорданский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.08.2020
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно