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Фуното /Фонотов/ БАРКЭТ Михаил Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

ГАДО , Ф - 426-1-11 , м/к-1909г.,лист-136.зап-3
Рождение ребёнка
1930

Сын: Фонотов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Фонотова Любовь Харлампиевна

Бракосочетание
До 1930

Жена: Фонотова Любовь Харлампиевна

Место жительства
1941
Военная служба
12.09.1943
Рядовой 26 ап , 259 сп 216 сд Закавказский ВО
Военная служба
После 05.04.1944
ВПР Закавк.ВО прибыл в 3696-эг
ЦАМО РФ , СПП Закавк.ВО , опись-280109,дело-1-11
Военная служба
06.04.1944
СПП Закавк.ВО 3696 ЭГ выбыл 06.04.19444г в Армянский п/п ком. № 1091
СПП Зак.ВО , оп-361768,дело-6
Военная служба
09.04.1944
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
армавирский ВПП , оп-192053,дело-9
Военная служба
12.04.1944
Тбилиси, ქ. თბილისი
ЦАМО РФ , Армавирский ВПП , оп-192092.дело-6
Военная служба
28.06.1944
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
ВПП , опись-192053,дело-17
Смерть
Неизвестно
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