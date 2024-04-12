Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Коссе) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Коссе) София Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1846 г.р.

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Коссе Николай Федорович

Мать: Коссе Кириакия Георгиевна

Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1899

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Евфотия Николаевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1909

Сын: Фуното /фонотов/ Баркэт Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

ГАДО , Ф - 426-1-11 , м/к-1909г.,лист-136.зап-3
Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
21.10.1911

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Иван Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.06.1913

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Антоний Николаевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1915

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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