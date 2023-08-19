Фуното/Фонотов/ БАРКЭТ Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/ БАРКЭТ Николай Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1877

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Пантелеймоновна

Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
05.12.1899

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Николай Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Евфотия Николаевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.1909

Сын: Фуното /фонотов/ Баркэт Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

ГАДО , Ф - 426-1-11 , м/к-1909г.,лист-136.зап-3
Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
21.10.1911

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Иван Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1913

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Антоний Николаевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1915

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Николаевна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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