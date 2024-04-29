Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter) 25.06.1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

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Место рождения

Соколув, Польша

Дата рождения

25.06.1792

Дата смерти

01.02.1863

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

1758 г.р.

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1792

Отец: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

Мать: (Алексеева) Наталия Александровна

Соколув, Польша
Работа или профессия
Неизвестно
Gen. Lt., Senator
Бракосочетание
02.10.1814

Жена: Буксгевден (Черкасова) Анна-Аркадия Баронесса Петровны

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Ehepartner: Peter Graf von Buxhoeveden
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Вонлярлярская (Wonljarljarski) (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Наталия Петровна (Natalia)

Мать ребёнка: Буксгевден (Черкасова) Анна-Аркадия Баронесса Петровны

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.07.1818

Сын: Буксгевден Павел Петрович

Мать ребёнка: Буксгевден (Черкасова) Анна-Аркадия Баронесса Петровны

Бракосочетание
02.05.1823

Жена: Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна

Рождение ребёнка
12.09.1827

Сын: Буксгевден Сергей Петрович

Мать ребёнка: Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна

Рождение ребёнка
24.12.1830

Дочь: (Буксгевден) Софья Петровна

Мать ребёнка: Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна

Рождение ребёнка
02.05.1832

Дочь: (Буксгевден) Александра Петровна

Мать ребёнка: Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна

Рождение ребёнка
06.02.1834

Сын: Буксгевден Владимир Петрович

Мать ребёнка: Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна

Смерть
01.02.1863
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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