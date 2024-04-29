Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)
Место рожденияСоколув, Польша
Дата рождения25.06.1792
Дата смерти01.02.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
25.06.1792
Отец: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)
Соколув, Польша
Работа или профессия
Неизвестно
Gen. Lt., Senator
Бракосочетание
02.10.1814
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Ehepartner: Peter Graf von Buxhoeveden
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Вонлярлярская (Wonljarljarski) (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Наталия Петровна (Natalia)
Мать ребёнка: Буксгевден (Черкасова) Анна-Аркадия Баронесса Петровны
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.07.1818
Бракосочетание
02.05.1823
Рождение ребёнка
12.09.1827
Сын: Буксгевден Сергей Петрович
Мать ребёнка: Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна
Рождение ребёнка
24.12.1830
Дочь: (Буксгевден) Софья Петровна
Мать ребёнка: Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна
Рождение ребёнка
02.05.1832
Рождение ребёнка
06.02.1834
Смерть
01.02.1863
г. Санкт-Петербург, Российская Империя