Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem) 13.09.1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

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Место рождения

имение Магнусдаль, Лифляндия (ныне остров Муху, д. Вылла, Эстония)

Дата рождения

13.09.1750

Дата смерти

04.09.1811

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

1722 г.р.

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1750

Отец: Фон Буксгевден (Von Buxhoeveden) Отто-Фридрих (Otto Friedrich) (Otto Friedrich) (Otto Frederik)

Мать: Von Buxhoeveden (Фон Веймарн (Von Weymarn)) Елена-Шарлотта (Helene Charlotte Gertrude) (Helene Charlotte Gertrude)

имение Магнусдаль, Лифляндия (ныне остров Муху, д. Вылла, Эстония)
Работа или профессия
Неизвестно
Commander-in-Chief of the Imperial Russian Army, Generalgouverneur von Estland, Livland, Kurland
Работа или профессия
Неизвестно
Kriegsgub. von St.Petersburg
Работа или профессия
Неизвестно
General, Feldherr, Gouverneur von Polen, Militärgouverneur von St.Petersburg
Работа или профессия
Неизвестно
Commander-in-Chief of the Imperial Russian Army
Место жительства
Неизвестно
Schlosh Lode, Kirchspiel Goldenbeck, Wiek, Ehstland
Рождение ребёнка
1777

Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Григорий Федорович (Gregor)

Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна

Бракосочетание
29.01.1777

Жена: (Алексеева) Наталия Александровна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Супруг(-а): Фёдор Фёдорович Буксгевден (von Buxhoeveden)
Рождение ребёнка
10.11.1778

Дочь: Нелидова (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Софья Фёдоровна (Sophie)

Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.03.1780

Дочь: Von Maydell (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Мария Федоровна (Maria)

Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна

Рождение ребёнка
29.01.1782

Дочь: Von Ungern-Sternberg (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Наталья Федоровна (Natalie)

Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна

Рождение ребёнка
29.05.1783

Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Александр Федорович (Alexander)

Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1789

Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Павел Федорович (Paul)

Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна

Рождение ребёнка
25.06.1792

Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна

Соколув, Польша
Смерть
04.09.1811
замок Лоде (ныне Колувере), волость Кулламаа, уезд Ляэнемаа, Эстония
Похороны
Неизвестно
Усыпальница домовой церкви св. Адриана и Наталии в Старо-Паново под Санкт-Петербургом

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