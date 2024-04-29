Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

Работа или профессия

Работа или профессия

Работа или профессия

Работа или профессия

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

г. Москва, Российская Империя

г. Москва, Российская Империя

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Похороны

Неизвестно