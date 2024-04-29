Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)
Место рожденияимение Магнусдаль, Лифляндия (ныне остров Муху, д. Вылла, Эстония)
Дата рождения13.09.1750
Дата смерти04.09.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1750
Отец: Фон Буксгевден (Von Buxhoeveden) Отто-Фридрих (Otto Friedrich) (Otto Friedrich) (Otto Frederik)
Мать: Von Buxhoeveden (Фон Веймарн (Von Weymarn)) Елена-Шарлотта (Helene Charlotte Gertrude) (Helene Charlotte Gertrude)
имение Магнусдаль, Лифляндия (ныне остров Муху, д. Вылла, Эстония)
Работа или профессия
Неизвестно
Commander-in-Chief of the Imperial Russian Army, Generalgouverneur von Estland, Livland, Kurland
Работа или профессия
Неизвестно
Kriegsgub. von St.Petersburg
Работа или профессия
Неизвестно
General, Feldherr, Gouverneur von Polen, Militärgouverneur von St.Petersburg
Работа или профессия
Неизвестно
Commander-in-Chief of the Imperial Russian Army
Место жительства
Неизвестно
Schlosh Lode, Kirchspiel Goldenbeck, Wiek, Ehstland
Рождение ребёнка
1777
Бракосочетание
29.01.1777
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Супруг(-а): Фёдор Фёдорович Буксгевден (von Buxhoeveden)
Рождение ребёнка
10.11.1778
Дочь: Нелидова (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Софья Фёдоровна (Sophie)
Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.03.1780
Рождение ребёнка
29.01.1782
Рождение ребёнка
29.05.1783
Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Александр Федорович (Alexander)
Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
25.06.1792
Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)
Мать ребёнка: (Алексеева) Наталия Александровна
Соколув, Польша
Смерть
04.09.1811
замок Лоде (ныне Колувере), волость Кулламаа, уезд Ляэнемаа, Эстония
Похороны
Неизвестно
Усыпальница домовой церкви св. Адриана и Наталии в Старо-Паново под Санкт-Петербургом