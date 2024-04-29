(Алексеева) Наталия Александровна
Место рожденияЗимний дворец, г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1758
Дата смерти18.07.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Зимний дворец, г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1777
Бракосочетание
29.01.1777
Муж: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Супруг(-а): Фёдор Фёдорович Буксгевден (von Buxhoeveden)
Рождение ребёнка
10.11.1778
Дочь: Нелидова (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Софья Фёдоровна (Sophie)
Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.03.1780
Рождение ребёнка
29.01.1782
Рождение ребёнка
29.05.1783
Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Александр Федорович (Alexander)
Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
25.06.1792
Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)
Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)
Соколув, Польша
Смерть
18.07.1808
Lohde (Koluvere), Läänemaa, Estonia
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Усыпальница домовой церкви св. Адриана и Наталии в Старо-Паново под Санкт-Петербургом