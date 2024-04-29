(Алексеева) Наталия Александровна 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Алексеева) Наталия Александровна

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Место рождения

Зимний дворец, г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1758

Дата смерти

18.07.1808

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1735 г.р.

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Орлов Григорий Князь Григорьевич

Мать: Куракина (Апраксина) Елена Княгиня Степановна

Зимний дворец, г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1777

Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Григорий Федорович (Gregor)

Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

Бракосочетание
29.01.1777

Муж: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Супруг(-а): Фёдор Фёдорович Буксгевден (von Buxhoeveden)
Рождение ребёнка
10.11.1778

Дочь: Нелидова (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Софья Фёдоровна (Sophie)

Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.03.1780

Дочь: Von Maydell (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Мария Федоровна (Maria)

Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

Рождение ребёнка
29.01.1782

Дочь: Von Ungern-Sternberg (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Наталья Федоровна (Natalie)

Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

Рождение ребёнка
29.05.1783

Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Александр Федорович (Alexander)

Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1789

Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Павел Федорович (Paul)

Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

Рождение ребёнка
25.06.1792

Сын: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

Отец ребёнка: Буксгевден (Буксхёвден, Von Buxhoeveden, Von Buxhöwden) Федор Граф Федорович (Friedrich Wilhelm, Frederik Willem)

Соколув, Польша
Смерть
18.07.1808
Lohde (Koluvere), Läänemaa, Estonia
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Усыпальница домовой церкви св. Адриана и Наталии в Старо-Паново под Санкт-Петербургом

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