Куракина (Апраксина) Елена Княгиня Степановна 05.09.1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куракина (Апраксина) Елена Княгиня Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1735

Дата смерти

29.10.1768

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1735

Отец: Апраксин Степан Фёдорович

Мать: (Соймонова) Аграфена Леонтьевна

Бракосочетание
06.02.1751

Муж: Куракин Борис-Леонтий Александрович

Супруг(-а): Борис-Леонтий Александрович кн. Куракин (Куракин)
Рождение ребёнка
18.01.1752

Сын: Куракин Александр Борисович

Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович

г. Москва
Рождение ребёнка
09.07.1754

Сын: Куракин Степан Борисович

Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Куракин Иван Борисович

Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Куракин Николай Борисович

Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Алексеева) Наталия Александровна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Князь Григорьевич

Зимний дворец, г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.09.1759

Сын: Куракин Алексей Борисович

Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Куракин Иван Борисович

Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Куракин Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович

Смерть
29.10.1768
Похороны
Неизвестно
Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры

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