Куракина (Апраксина) Елена Княгиня Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1735
Дата смерти29.10.1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1735
Бракосочетание
06.02.1751
Супруг(-а): Борис-Леонтий Александрович кн. Куракин (Куракин)
Рождение ребёнка
18.01.1752
Сын: Куракин Александр Борисович
Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович
г. Москва
Рождение ребёнка
09.07.1754
Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Куракин Николай Борисович
Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Алексеева) Наталия Александровна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Князь Григорьевич
Зимний дворец, г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.09.1759
Сын: Куракин Алексей Борисович
Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Куракин Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Куракин Борис-Леонтий Александрович
Смерть
29.10.1768
Похороны
Неизвестно
Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры