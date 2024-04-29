Орлов Григорий Князь Григорьевич
Место рожденияс. Люткино, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Дата рождения17.10.1734
Дата смерти24.04.1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1734
с. Люткино, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Алексеева) Наталия Александровна
Мать ребёнка: Куракина (Апраксина) Елена Княгиня Степановна
Зимний дворец, г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.04.1762
Сын: Бобринский Алексей Граф Григорьевич
Мать ребёнка: (Ангальт-Цербстская (Von Anhalt-Zerbst-Dornburg)) Екатерина Императрица И Самодержица Всероссийская Ii (Екатерина Алексеевна, Екатерина Великая, София Августа Фредерика) (Sophie Auguste Friederike)
Летний дворец Елизаветы Петровны, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
16.06.1777
Церковь Вознесения Христа Копорского уезда Петербургской губернии
Смерть
24.04.1783
имение Нескучное под Москвой
Похороны
Неизвестно
Усыпальница в усадьбе Отрада Серпуховского уезда Московского наместничества