Орлов Григорий Князь Григорьевич 17.10.1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Григорий Князь Григорьевич

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Место рождения

с. Люткино, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Дата рождения

17.10.1734

Дата смерти

24.04.1783

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1734

Отец: Орлов (Орёл) Григорий Иванович

Мать: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна

с. Люткино, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Алексеева) Наталия Александровна

Мать ребёнка: Куракина (Апраксина) Елена Княгиня Степановна

Зимний дворец, г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.04.1762

Сын: Бобринский Алексей Граф Григорьевич

Мать ребёнка: (Ангальт-Цербстская (Von Anhalt-Zerbst-Dornburg)) Екатерина Императрица И Самодержица Всероссийская Ii (Екатерина Алексеевна, Екатерина Великая, София Августа Фредерика) (Sophie Auguste Friederike)

Летний дворец Елизаветы Петровны, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
16.06.1777

Жена: Орлова (Зиновьева) Екатерина (Иулияния) Николаевна

Церковь Вознесения Христа Копорского уезда Петербургской губернии
Смерть
24.04.1783
имение Нескучное под Москвой
Похороны
Неизвестно
Усы­паль­ни­ца в усадь­бе От­ра­да Сер­пу­хов­ско­го уезда Московского на­мест­ни­че­ст­ва

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