Бобринский Алексей Граф Григорьевич
Место рожденияЛетний дворец Елизаветы Петровны, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Дата рождения22.04.1762
Дата смерти02.07.1813
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1762
Отец: Орлов Григорий Князь Григорьевич
Мать: (Ангальт-Цербстская (Von Anhalt-Zerbst-Dornburg)) Екатерина Императрица И Самодержица Всероссийская Ii (Екатерина Алексеевна, Екатерина Великая, София Августа Фредерика) (Sophie Auguste Friederike)
Летний дворец Елизаветы Петровны, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1813
г. Богородицк, Тульская губерния, Российская империя