Бобринский Алексей Граф Григорьевич 22.04.1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобринский Алексей Граф Григорьевич

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Место рождения

Летний дворец Елизаветы Петровны, г. Санкт-Петербург, Российская империя

Дата рождения

22.04.1762

Дата смерти

02.07.1813

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1762

Отец: Орлов Григорий Князь Григорьевич

Мать: (Ангальт-Цербстская (Von Anhalt-Zerbst-Dornburg)) Екатерина Императрица И Самодержица Всероссийская Ii (Екатерина Алексеевна, Екатерина Великая, София Августа Фредерика) (Sophie Auguste Friederike)

Летний дворец Елизаветы Петровны, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобринская (Унгерн-Штернберг) Анна Владимировна

Смерть
02.07.1813
г. Богородицк, Тульская губерния, Российская империя

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