Орлов (Орёл) Григорий Иванович
Место рожденияТверская губерния, Российская Империя
Дата рождения1685
Дата смерти12.04.1746
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Орлов Иван Иванович
Мать: не указана
Тверская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1734
с. Люткино, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1737
Сын: Орлов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1741
Сын: Орлов Федор Граф Григорьевич
Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Орлов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна
Смерть
12.04.1746
г. Москва, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Церковь великомученика Георгия Победоносца, что на Всполье, Москва (церковь снесена в 1932 году, могила утрачена)