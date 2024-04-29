Орлов (Орёл) Григорий Иванович 1685 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов (Орёл) Григорий Иванович

Место рождения

Тверская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1685

Дата смерти

12.04.1746

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Орлов Иван Иванович

Мать: не указана

Тверская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Орлов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1734

Сын: Орлов Григорий Князь Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна

с. Люткино, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1737

Сын: Орлов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1741

Сын: Орлов Федор Граф Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1742

Сын: Орлов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Орлов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова (Зиновьева) Лукерья (Гликерия) Ивановна

Смерть
12.04.1746
г. Москва, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Церковь великомученика Георгия Победоносца, что на Всполье, Москва (церковь снесена в 1932 году, могила утрачена)

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