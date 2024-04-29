Вонлярлярская (Wonljarljarski) (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Наталия Петровна (Natalia)
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1817
Дата смерти24.04.1883
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)
Мать: Буксгевден (Черкасова) Анна-Аркадия Баронесса Петровны
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1883