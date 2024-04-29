Вонлярлярская (Wonljarljarski) (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Наталия Петровна (Natalia) 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вонлярлярская (Wonljarljarski) (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Наталия Петровна (Natalia)

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1817

Дата смерти

24.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

Мать: Буксгевден (Черкасова) Анна-Аркадия Баронесса Петровны

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вонлярлярский Евгений Граф Петрович

Смерть
24.04.1883

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